Совбез предупредил об угрозе избыточной цифровой трансформации образования

Соблюдать баланс и не допускать избыточной цифровой трансформации образовательного процесса в России крайне важно. Эксперты Совета безопасности России предложили внести изменения в законы, исключив тотальную подмену очного обучения.

Заключение экспертов прозвучало на заседании комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей Научно-экспертного совета Совбеза. Подчеркивалось, что необходимо конкретизировать нормы федерального законодательства с учетом требований по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Как отметили в пресс-службе Совбеза, изменения в нормативную базу, направленные на развитие системы образования в России, должны учитывать отечественные педагогические традиции. Следует исключить тотальную подмену очного обучения электронными или дистанционными технологиями, передает ТАСС.