Минобороны отчиталось об ответном ударе по энергетике Украины

Ночной удар ВС России по объектам критической инфраструктуры Украины стал ответом на террористические атаки киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в ночь на 25 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Использовались, в частности, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Удары нанесены по объектам военно-промышленного комплекса. Также повреждены предприятия энергетики Украины, обеспечивавшие работу ВПК, места хранения беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.