Более 50 тысяч человек прошли обучение в центре знаний "Машук" с момента его создания. Итоги работы организации подвели сегодня в Москве на первом заседании наблюдательного совета.
Центр был создан по поручению президента 3 года назад. Его задача - обновление кадрового резерва сферы образования. Подготовку проходят педагоги, наставники, директора школ и руководители отрасли из всех регионов страны, а также из-за рубежа. Программ сотни, а желающих учиться - много. Конкурс - 9 человек на место.
"Девизом этого центра изначально стал такой принцип: учим тех, кто учит. Поскольку первыми обучающимися в этом центре были в том числе педагоги и преподаватели истории и общественных наук с освобождённых традиционных российских территорий, лекторы общества "Знание", наставники. Большая программа проходит для ветеранов специальной военной операции", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.