Более 50 тысяч человек прошли обучение в центре знаний "Машук" с момента его создания. Итоги работы организации подвели сегодня в Москве на первом заседании наблюдательного совета.

Центр был создан по поручению президента 3 года назад. Его задача - обновление кадрового резерва сферы образования. Подготовку проходят педагоги, наставники, директора школ и руководители отрасли из всех регионов страны, а также из-за рубежа. Программ сотни, а желающих учиться - много. Конкурс - 9 человек на место.