Лавров: Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию плана Трампа

Слившие в прессу пункты американского плана по урегулированию на Украине хотят подорвать усилия Дональда Трампа, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России убежден, что эти политики намерены переиначить документ по-своему.

Как сообщил российский министр на пресс-конференции, Москва ожидает от американской стороны согласованную с Европой и Украиной версию плана Трампа. Лавров подчеркнул, что у Москвы есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются.

По словам главы МИД, пока России из Вашингтона ничего официально не передавали. Дипломат отметил: если в согласованной с европейцами и украинцами версии документа будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым позициям, которые были зафиксированы, это будет принципиально другой ситуацией, передает ТАСС.