Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Домашние проблемы решатся с первого раза. Удачный день для ремонта мебели и техники или возобновления сложных переговоров с родственниками.

Тельцы

Прекрасный день для подписания договоров, отправки важных писем или повторных визитов в государственные учреждения. Вы сможете подобрать правильные слова и аргументы.

Близнецы

Неожиданный доход, возврат долга или выгодное предложение ожидают представителей этого знака. Особенно удачными будут не новые затеи, а то, что вы уже пробовали получить.

Раки

Юпитер в вашем знаке дарит один из самых удачных дней года! Все, что касается вас, вашей внешности, репутации или отношений с любимыми, сложится идеально.

Львы

Тайное станет явным - в хорошем смысле! Вы готовы к неожиданным инсайтам. Удачный день для психотерапии, медитаций или серьезного разговора с самим собой.

Девы

Вам придет сообщение от старого друга или появится предложение о совместном проекте. Удачное время, чтобы напомнить о себе руководителям.

Весы

Карьерный прорыв на горизонте! Начальство готово отметить ваши заслуги или отличные навыки. Это хороший день для презентаций, собеседований, важных рабочих встреч.

Скорпионы

Венера в вашем знаке флиртует с щедрым Юпитером - это ваш звездный час! Может пора забронировать тот самый билет или записаться на курсы вашей мечты?

Стрельцы

Денежные вопросы решатся в вашу пользу: придет страховая выплата, субсидия или вернутся старые долги. Юпитер исправляет прошлые несправедливости!

Козероги

В личной жизни – полная гармония. Партнер может сделать сюрприз или вы сами почувствуете прилив нежности. Свободным представителям знака стоит выйти в люди - удача ждет!

Водолеи

На работе и дома рутина не будут раздражать, а обязанности выполнятся быстрее обычного. Хороший день для заботы о здоровье, приятных процедур, спорта.

Рыбы

Побалуйте себя! Пришло время для шопинга, похода в салон красоты или просто веселых развлечений. Если есть дети - проведите с ними время, будет волшебно.