ВС России успешно продвигаются в Красноармейске и зачищают Ровное

Штурмовые группы 2-й армии ВС России успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас Красноармейска в ДНР. Также, как сообщили в российском Минобороны, продолжается зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Целями ударов стали также стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, добавили в Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу и четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Также уничтожено 419 беспилотных летательных аппаратов.