Перспективы мирного урегулирования на Украине раскрылись после встреч в Женеве. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале после "продуктивной" беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как написал Зеленский на своей странице, 25 ноября состоится встреча "коалиции желающих". По его словам, стороны скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, согласовали некоторые из следующих шагов и контактов.

Украинский лидер сообщил, что поблагодарил британского премьер-министра за соболезнования, которые тот выразил украинскому народу по поводу "очередной российской атаки". О том, что удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ на российские гражданские объекты, глава киевского режима умолчал.