Внуки бегут от Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин многодетный отец, а с недавних пор и счастливый дедушка. С внуками популярный артист обожает проводить время. Артист рассказал, что он бессилен перед своей внучкой Евой, как и перед всеми представительницами прекрасного пола в своей семье.

"Мне говорили, что вот появятся внуки, и ты их будешь любить больше, чем детей. Я подумал: "Я свихнусь". Я детей очень любил", - отметил Иван Охлобыстин.

Артист рассказал, что им с супругой Оксаной Арбузовой в радость нянчится с внуками, однако время на общение с ними дозированно. Дело в том, что его дети оказались весьма ответственными родителями, которые предпочитают заниматься отпрысками самостоятельно.

"Сейчас это дозированно все. У нас дети такие, что они сами с детьми много, но и тоже на нас сваливают. По-хорошему сваливают. Крайне деликатно дают нам возможность сделать передышку. Но тем не менее, это наркотик", - признался популярный актер.

При этом Иван Охлобыстин не скрывает, что весьма активно играет с внуками, и в итоге те даже устают от своего непоседливого дедушки. "Я шумный. Я за две минуты компенсирую неделю общения. Они потом убегают от меня", - сообщил Охлобыстин "Пятому каналу".