Макрон рассказал, где на самом деле разместят военных "коалиции желающих"

Так называемая коалиция желающих планирует после завершения конфликта на Украине разместить свои силы "вдали от фронта". Такое заявление сделал во вторник, 25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон.

Как заявил политик в эфире радиостанции RTL, "мы никогда не планировали размещение (своего воинского контингента — прим. ред.) в зоне фронта, поскольку это не наша задача". Однако "силы для подстраховки находятся на этапе создания".

Предполагается, что пресловутые силы, включающие в себя военных из Великобритании, Франции и Турции, могут быть дислоцированы "на запасных площадках в Киеве и Одессе", чтобы "обеспечить обучение и безопасность".

При этом Макрон подчеркнул, что делать это коалиция намеревается только "после подписания мира, то есть не в контексте войны".

Ранее британское оборонное ведомство подтвердило, что провело необходимый анализ на предмет того, "какие подразделения мы задействуем, как будем их разворачивать и какую роль они сыграют" на Украине.

Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила: Москва не раз подчеркивала, что не приемлет появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО — это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями.