Финляндия раскрыла подробности о заборе в метре от границы с Россией

Забор, который власти Финляндии возводят на границе с Россией, располагается на краю финской пограничной зоны — всего в метре от российской стороны. Это подтвердили во вторник, 25 ноября, в пограничной службе скандинавского государства.

Как уточняет Yle, строительство ограждения в Лапландии и на востоке Финляндии практически завершено. Официальная приемка работ состоится в Салле 9 декабря, затем, при необходимости, будут проведены незначительные работы по доработке.

Достраивать оставшиеся участки забора пограничная охрана Финляндии планирует до лета 2026 года. Ограждение высотой 4,5 метра частично состоит из колючей проволоки, через каждые 20 метров установят мачты с камерами.

Ранее британские СМИ писали, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".

Между тем власти Финляндии и Польши активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ. Болота рассматривают в Варшаве и Хельсинки как эффективную естественную преграду против военной техники, которая может в будущем прийти с востока.