Захарова предложила Финляндии заняться строительством туалетов

Властям Финляндии следует заняться строительством туалетов на границе с Россией. Это единственное, что им пригодится после возведения забора на рубеже, иронизирует официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат ответила на просьбу прокомментировать сообщения о строительстве заграждений в метре от российско-финляндской границы. Если худшие фобии финских властей начнут брать верх над разумом, то туалеты - это единственное, что им пригодится, приводит слова Захаровой ТАСС.

Как сообщила ранее телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы Финляндии, решено построить забор, на котром через каждые несколько десятков метров будут установлены камеры. По замыслу Хельсински, это позволит обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе.