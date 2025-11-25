Артема и Валерию Чекалиных могут признать невиновными: в дело вступил Центробанк

Центральный банк России изучил перевод Артема и Валерии Чекалиных на более сумму чем 251 миллион рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ и не нашел нарушений российского законодательства, сообщает РИА Новости.

Бывшие супруги уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу. Новое заседание по их делу состоится уже 1 декабря. По его итогам Чекалиных могут признать невиновными на основе данных экспертизы Центробанка.

А ведь им грозило до пяти лет тюрьмы. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов Валерия и Артем Чекалины заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банка в Дубае. В документах же были указаны ложные сведения о целях и основаниях переводов.

Отметим, что более года назад Артем и Валерия Чекалины оформили развод. Сейчас Лерчек ждет четвертого ребенка Его отцом является ее тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини. В новом разговоре с журналистами Валерия пожаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.