ВСУ атаковали центр детского творчества в Энергодаре

Украинские беспилотники атаковали Энергодар. Удар нанесен по Центру детско-юношеского творчества, сообщил в Telegram мэр города энергетиков Максим Пухов.

По данным Пухова, дрон попал во внутренний дворик Центра. В результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Мэр уточнил, что, к счастью, пострадавших среди мирных жителей, сотрудников или детей нет.

Пухов подчеркнул, что это нападение не имеет никакого военного оправдания. Атака должна быть расценена как акт террора против мирных жителей, в том числе детей. Мэр призвал жителей города сохранять бдительность в связи с продолжающимися обстрелами гражданской инфраструктуры.