Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после совершеннолетия

В России нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия. Такое мнение высказала во вторник, 25 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула политик, главной проблемой и задачей в области демографии является изменение менталитета россиян. Матвиенко полагает, что в России "успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья", причем "иметь детей должно быть модно".

В такой модели граждане не станут откладывать деторождение на поздний возраст: "Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас — в 28–29 лет".

Решение демографической проблемы Матвиенко назвала в интервью "МК" глобальным вызовом, напомнив, что "мы огромная страна", поэтому и "численность нашего населения должна быть существенно больше".

Ранее большой резонанс в обществе вызвали выплаты для беременных школьниц и студенток, введенные в ряде регионов. Некоторые сочли это открытым поощрением беременностей среди несовершеннолетних. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала скорректировать такие меры поддержки, чтобы все поняли, что эта выплата "ни в коей мере не является мотивирующей и поощрительной, чтобы наши несовершеннолетние рожали детей".

Президент России Владимир Путин отметил, что вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. При этом он подчеркнул, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.