Власти Украины решили запретить декабристов

Институт национальной памяти Украины составил перечень лиц и событий, подлежащие "устранению из публичного пространства" в рамках объявленной киевским режимом борьбы против "российской имперской политики".

В частности, в список попали декабристы — участники дворянского революционного движения в России первой половины XIX века, ратовавшие за ограничение самодержавной власти и за отмену крепостного права. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года было подавлено, пятерых участников казнили, свыше сотни сослали в Сибирь.

Также в список, составленный Институтом национальной памяти Украины, попали Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Павел Нахимов, Петр І, Николай І, Николай ІІ, Александр Суворов, сообщает РИА Новости.

Ранее Киевский горсовет в рамках дерусификации решил переименовать улицы, названные в честь поэтов Александра Блока, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Ивана Крылова. Например, улица Блока получила имя украинского писателя и поэта Майка Йогансена, улица Крылова — украинской писательницы Натальи Кобринской.

При этом на западе Украины разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники. Директор Музея освободительной борьбы в Ивано-Франковске Ярослав Коретчук выразил недовольство решением жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев, которые наперекор властям высказались против демонтажа памятников.