Украина согласилась, но не согласилась: последние новости о мирных переговорах

Украина и ее европейские кураторы якобы согласились на условия США по мирному урегулированию, но некоторые детали плана Трампа ещё предстоит уточнить. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

Правда, в Киеве эту информацию пока не подтвердили. Так же как до сих пор нет понимания, о какой именно редакции документа идет речь.

Как заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров, Москва пока не получила от Вашингтона ту версию мирного плана Трампа, которая была утверждена после согласования в Женеве.

Репортаж Петра Вершинина.