Российского посла вызвали в МИД Молдавии после нового инцидента с неизвестными БПЛА

Российского посла в Кишиневе Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии после нового инцидента с неизвестными беспилотниками. Дипведомство республики ожидаемо сразу обвинило Москву в грубом нарушении воздушного пространства и создании риска для безопасности.

Утверждается, что дронов было шесть и залетели они в Молдавию после ночного массированного удара по Украине. Маршрут аппаратов неизвестен, якобы один из них пересек границу с Румынией. А еще один был обнаружен на крыше дома в деревне на севере Молдавии. Получается, боевой дрон каким-то чудом пролетел через всю Украину и аккуратно приземлился на хлипкий шифер частного строения. А взрывного заряда на нем не оказалось вовсе.

На прошлой неделе Кишинев также бездоказательно выразил протест нашему послу в связи с аналогичным инцидентом.