Путин и Жапаров возложили венки к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Бишкеке

25 ноября начинается государственный визит Владимира Путина в Киргизию. Борт номер один вечером приземлился в аэропорту Бишкека.

Прямо у трапа самолета Владимира Путина встретил президент республики Садыр Жапаров. На летном поле выстроилась рота почетного караула, всадники в исторических костюмах и девушки в национальных платьях у традиционных жилищ кочевников - юрт. Российскому лидеру показали охотничьих собак местной породы тайган и беркутов. А оркестр народных инструментов сыграл киргизскую мелодию, плавно переходящую в "Калинку-Малинку".

Позже лидеры России и Киргизии возложили венки к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Бишкеке. Он был возведен 40 лет назад в годовщину победы в Великой отечественной войне.

В этот же день Владимиру Путину предстоят переговоры с Садыром Жапаровым, также в графике визита - участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.