В Москве в Национальном центре "Россия" прошло заседание почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия".
В этом году количество желающих принять участие во флагманском проекте российского общества "Знание" увеличилось в шесть раз. Количество претендентов - почти 19 тысяч. Из них на звание лауреатов в 16-ти номинациях были отобраны 112 человек. Это педагоги, лекторы и те, кто продвигает научные достижения.
Определять победителей главной просветительской премии страны будет экспертный совет. В него вошли общественные деятели, ученые, руководители крупных компаний и молодежных организаций. Имена лауреатов назовут на торжественной церемонии в феврале.
"Российское общество "Знание" возрождено решением нашего президента Владимира Владимировича Путина. И президент дал не просто поручение возродить общество "Знание" - он сам всегда показывает пример. У нас каждый учебный год начинается с того, что первую лекцию в российском обществе "Знание" для детей читает президент. На самом деле, какими бы достижениями каждый из руководителей ни обладал, ничего более важного, чем передача своих знаний, навыков, опыта подрастающему поколению, не существует", - сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета российского общества "Знание".