В Москве в Национальном центре "Россия" прошло заседание почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия".

В этом году количество желающих принять участие во флагманском проекте российского общества "Знание" увеличилось в шесть раз. Количество претендентов - почти 19 тысяч. Из них на звание лауреатов в 16-ти номинациях были отобраны 112 человек. Это педагоги, лекторы и те, кто продвигает научные достижения.

Определять победителей главной просветительской премии страны будет экспертный совет. В него вошли общественные деятели, ученые, руководители крупных компаний и молодежных организаций. Имена лауреатов назовут на торжественной церемонии в феврале.