Собянин: Еще несколько проектов КРТ реализуют в столице

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале, в столице реализуется еще несколько проектов комплексного развития территорий. По словам главы города, на них построят свыше 900 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут больше 4 тысяч рабочих мест.

Так, в Новогирееве появится современный городской квартал для программы реновации, общественные и деловые объекты, а в Строгине построят квартал площадью около 324 тысяч квадратных метров с социальными и иными объектами.

Кроме того, комплексы для программы реновации и детская поликлиника появятся в Лосиноостровском и Ярославском, в Марьине будет технопарк, в Головинском - современные жилые комплексы.

Подробности - в посте мэра.