37-летний продюсер Димы Билана Эдуард Барк умер во сне

Скончался Эдуард Барк — основатель агентства AllStars Music, с которым сотрудничал Дима Билан. Продюсеру было 37 лет.

Трагические новости сообщила партнерша Барка Марина Ермошкина. Мужчина умер во сне. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.

"Эдуард Сергеевич был порядочным, добрым, невероятно сильным, светлым и благородным человеком. Он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства", — рассказали коллеги продюсера.

Ермошкина находится в шоке от случившегося. В беседе с SHOT она заявила, что последние два месяца Барка доводили "конченные персонажи".

В настоящее время близкие Эдуарда занимаются организацией похорон. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено позднее.