Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ОДКБ

Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек, сообщает пресс-служба Кремля.

У российского президента с 25 по 27 ноября запланирован ряд мероприятий. Это в том числе переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, участие в саммите ОДКБ и встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Накануне Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Речь шла в том числе о предложенном США плане мирного урегулирования.