Киевский режим и его союзники, участвовавшие во встрече в Женеве 23 ноября, решили работать с существующим планом США по Украине, а не создавать альтернативный документ. Об этом рассказал во вторник, 25 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Британский политик не удержался от критики в адрес американского плана, заявив, что "некоторые его части неприемлемы, а другие части важны". Однако в Женеве "был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом", а не создавать другой, сообщает РИА Новости.

При этом телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Киев согласился с американским планом по мирному урегулированию, хотя имеются "незначительные детали, которые нужно проработать".

В то же время бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с критикой в адрес Вашингтона. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа больше не может считать США союзником из-за плана по украинскому урегулированию. Боррель потребовал признать "сдвиг" в американской политике и "отреагировать соответствующим образом".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москве был передан только "набросок" американского мирного плана, сокращенную после переговоров в Женеве версию документа официально не передавали. Россия понимает, что сейчас в него вносятся коррективы.