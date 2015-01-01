Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина развеяли над Россией: вот где упокоились балерина и композитор

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года. Родион Щедрин пережил балерину на 10 лет, композитор умер 29 августа 2025 года.

Целое десятилетие Щедрин хранил прах любимой, ведь незадолго до смерти Плисецкой они составили завещание, в котором указали, что "когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией".

Последнюю волю композитора и балерины исполнили 25 ноября. Как сообщил ТАСС Андрис Лиепа, прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой был развеян над Окой.

Место было выбрано не случайно. Артисты познакомились на вечере в доме Лили Брик в Звенигороде. Прах Брик был так же развеян над Окой.

Майя Михайловна и Родион Константинович прожили вместе 57 лет. Супруги мечтали оставаться неразлучными даже после смерти. "Я бы хотел быть вечно с моей женой. Быть вечно с моей женой. Быть вечно с моей женой", — повторял Щедрин несколько лет назад в интервью Познеру.