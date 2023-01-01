В Госдуме предложили объявить амнистию для женщин ко Дню матери

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий амнистию для женщин. Приурочить амнистию предлагается ко Дню матери — его отмечают в России в последнее воскресенье ноября, которое в 2025 году приходится на 30 ноября.

В документе, как уточняет "Российская газета", предлагается амнистировать женщин, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

Также распространить амнистию хотят на беременных, женщин старше 60 лет и инвалидов первой и второй групп, на жен инвалидов боевых действий и одиноких матерей, потерявших мужа или ребенка при исполнении обязанностей по защите Родины.

Кроме того, освобождение также предусмотрено для женщин, уже отбывающих значительный срок лишения свободы: треть срока при наказании менее пяти лет и половину срока при наказании от пяти до десяти лет. Амнистировать предлагается и условно осужденных, а также женщин, наказание которым назначено без лишения свободы.

Ранее в России предлагали объявить амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал эту инициативу. Он подчеркивал, что у тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою Родину, есть хороший шанс доказать эту любовь – подписав контракт с Министерством обороны.

В марте 2024 года глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании ряда осужденных женщин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что это было связано с обсуждавшейся на Совете по правам человека в декабре 2023 года темой амнистии.