Российские космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Об этом рассказало во вторник, 25 ноября, Министерство обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, запуск был осуществлен в 16:42 минуты с государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области.

В соответствии с планом боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Такие запуски производятся в России регулярно, с учетом потребностей оборонного ведомства. Так, в августе "Ангара" вывела военные спутники на целевые орбиты, их приняли на управление ВКС. Со спутниками установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, работают они без сбоев.

Тем временем в США отмечают, что Россия решила кардинально изменить свою стратегию освоения космоса, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров в этой области. Американские СМИ пишут, что планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой орбитальной станции в ближайшие годы символизируют начало нового этапа космической гонки — Вашингтон, не успев заметить ее начало, уже серьезно отстает.