У Соединенных Штатов имеется "много козырей", которые можно разыграть против России. С таким утверждением выступил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

По утверждению политика, нельзя допустить капитуляции киевского режима, которой требует президент России Владимир Путин. Грэм* заявил, что необходимо обеспечить Украине "достойный и справедливый мир".

При этом сенатор заверил, что "в этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть" против России (цитаты по "Газета.ру"). Однако называть пресловутые козыри политик не стал.

Ранее президент США Дональд Трамп уверял, что нашел способ заставить Россию свернуть спецоперацию — якобы снижение мировых цен на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. В Индии при этом уличили Вашингтон в корысти и интересе лишь к собственному кошельку на фоне резкой смены риторики в отношении закупок российской нефти.

На Западе уже не раз отмечали, что ультиматумы Трампа могут обернуться против него самого. У России, чья армия уверенно движется вперед на фронте, нет стимулов прекращать боевые действия на Украине. При этом у Вашингтона нет явных козырей, способных принудить Москву делать то, чего она сама не желает.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов