США раскрыли подробности новых переговоров с Россией по Украине

Контакты по украинскому кризису между министром армии США Дэном Дрисколлом и представителями России, которые осуществляются в Абу-Даби, внушают оптимизм. Об этом рассказал во вторник, 25 ноября, представитель министра Джефф Толберт.

Как заявил политик, которого цитирует Axios, "министр Дрисколл и его команда обсуждают с российской делегацией, как достичь долгосрочного мира на Украине". Американский политик находится в тесной координации с Белым домом и компетентными ведомствами.

При этом Толберт заверил, что "переговоры идут хорошо, у нас оптимистичный настрой".

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролин Левитт, в свою очередь, заявила, что "за последнюю неделю Соединенные Штаты добились значительного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров и Украину, и Россию". Чиновница отметила, что "остается несколько деликатных, но вполне решаемых деталей, которые предстоит согласовать".

Тем временем Reuters сообщает со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что "Украина поддерживает суть основы мирного урегулирования" после общения с европейскими политиками и представителями соединенных Штатов в Женеве.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что участники женевских переговоров выработали "твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом", имея в виду план США по мирному урегулированию конфликта на Украине. От создания собственного, альтернативного, плана Европа решила отказаться.