Россиянам рассказали, грозят ли штрафы за еду на рабочем месте

Формально работодатель вправе запретить прием пищи на рабочем месте, но далеко не всегда реализация этой нормы на практике поддерживается судами в случае споров и разбирательств. Об этом рассказал во вторник, 25 ноября, директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Как уточнила эксперт в комментарии RT, статья 21 Трудового кодекса, закрепляющая основные права и обязанности работника, обязывает сотрудников соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Если в них будет прописан запрет есть на рабочем месте, работодатель вправе требовать соблюдения этой нормы, а ее нарушение может считать дисциплинарным проступком.

В то же время Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам право на перерывы для отдыха и питание, а также обязывает работодателя обеспечивать нормальные условия труда. Полный запрет на то, чтобы выпить воды или перекусить, без объективных причин может быть оспорен как необоснованное ухудшение положения работника, подчеркнула Ганькина.

В конечном счете "по-настоящему эффективное рабочее место строится не на запретах, а на осознанности и взаимном уважении, что является основой философии клиентократии", а жесткие ограничения без диалога часто дают обратный эффект, подчеркнула специалист. Она отметила более высокую эффективность гибкого подхода и предложила начальству и подчиненным совместно вырабатывать "пищевой этикет".

