Николай Сердюков подвел Бородину: после случившегося Ксюша едва держала лицо перед подружками

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в начале лета. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. Однако поклонники Ксении не верят в искренность чувств Николая, многие называют его альфонсом.

Когда телеведущая с подружками устроила необычную проверку мужу, хейтеры Сердюкова пришли в восторг, ведь мужчина провалил испытание. Проверка заключалась в том, что Бородина и ее подруги отправили мужьям сообщение: "Срочно набери". Приятельницы положили телефоны в центр стола, и стали наблюдать, кто из мужчин отреагирует на послание быстрее всех.

Пока вокруг один за другим у подруг Ксении начинали звонить телефоны, Бородина заметно нервничала: проверяла, отправилось ли сообщение, есть ли связь… Когда раздался долгожданный звонок от Сердюкова, телеведущая уже поникла.

"Мы проиграли…" — устало произнесла Ксения в трубку. Николай принялся оправдываться, мол, был занят, не видел сообщение. "Грузил резину в машину", — сказал он.

Судя по виду Бородиной, она была уверена, что ее муж перезвонит первым, но Сердюков подвел жену. Ксения с трудом скрывала, как на самом деле она расстроилась.