Увеличилось число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Кубань

Как сообщил оперштаб региона, число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Кубань увеличилось до девяти.

Уточняется, что восемь из девяти пострадавших госпитализированы, у них ранения средней и легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число поврежденных при атаке ВСУ на Кубань домов возросло до почти 30.

Утром 25 ноября Минобороны опубликовало сводку, согласно которой силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила 249 украинских беспилотников.