Сергунина: Проект "Московские сезоны в Пекине" получил престижную награду в Китае

Прошедший в июне фестиваль "Московские сезоны в Пекине" получил серебряную награду национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations, сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Информацию передает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Проект отметили в номинации "Государственные коммуникации", золото в этой категории не вручалось, поэтому серебряный призер стал сильнейшим в данном направлении.

"Эта награда — показатель признания на одном из крупнейших рынков мира. Наши партнеры оценили высокий уровень подготовки и продвижения фестиваля. Почти три миллиона посетителей познакомились с культурным и историческим наследием Москвы, послушали концерты, попробовали блюда русской кухни, поучаствовали в творческих мастер-классах", — отметила Сергунина.

Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел в столице Китайской народной республики на центральной прогулочной улице Ванфуцзин с 12 по 15 июня. Он стал продолжением серии событий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.

Для взрослых и детей было подготовлено несколько площадок. В их число вошли яркие фотозоны проектов "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", игровые пространства, а также секция "Цифровые технологии", где можно было совершить интерактивное путешествие по столице России.

Под эгидой проекта состоялась конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Стороны обсудили новые возможности сотрудничества, включая взаимные инвестиции, и презентовали предложения, ориентированные на местный рынок. По итогам было заключено семь международных соглашений. Фестиваль организовало правительство Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.

Ранее столичные проекты уже получали призы одной из профессиональных китайских премий — China Brand Marketing Awards. Прошедший зимой фестиваль "Китайский Новый год в Москве" занял второе место в номинации "Лучший праздничный маркетинг", а мероприятие "Тур китайских блогеров в Москву" стало вторым в номинации "Лучший событийный маркетинг".

Перспективное партнерство Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по турпотоку в Москву. За последние 10 лет гости из КНР совершили более четырех миллионов поездок в российскую столицу. Москва активно развивает партнерство с коллегами из Поднебесной. Например, для путешественников из этой страны была на портале Discover Moscow создана официальная страница на китайском языке. С ее помощью можно подобрать экскурсионные маршруты, познакомиться с рекомендациями для семейного отдыха и найти информацию о популярных местах города, в том числе театрах и музеях.

Кроме того, о достопримечательностях города рассказывается на популярной китайской платформе для путешественников Ctrip и в местных соцсетях.

Премия China Golden Awards for Excellence in Public Relations отмечает лучшие практики в индустрии связей с общественностью. В этом году ее вручили в 21-й раз.