Стармер: США и Украина согласовали обновленный мирный план

Соединенные Штаты и Украина согласовали обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве. С таким заявлением выступил во вторник 25 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам британского политика, работа над планом продолжается, причем "это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений". Стармер уточнил, что окончательного соглашения достичь еще не удалось, однако сделаны важные шаги вперед.

Глава британского кабмина подчеркнул, что перед достижением полноценного мира предстоит еще долгий и сложный путь, сообщает Sky News.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что "за последнюю неделю Соединенные Штаты добились значительного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров и Украину, и Россию". Чиновница отметила, что "остается несколько деликатных, но вполне решаемых деталей, которые предстоит согласовать".

При этом американская сторона пытается угрожать Москве, пытаясь вынудить российские власти согласиться на невыгодные уступки. Сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) уверял, что у Соединенных Штатов имеется "много козырей", которые можно разыграть против России.