Москвичам пообещали до 3 сантиметров снега к утру 26 ноября

Вечером вторника, 25 ноября, и в ночь на среду, 26 ноября, в столичном регионе может выпасть до 3 сантиметров снега. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Эксперты уточняют, что рост идет про временный прирост снега, при этом общий объем осадков может составить 3-5 миллиметров. Также не исключается в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица.

Температура может варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс одного градуса, ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Столичный департамент транспорта просит автомобилистов не пользоваться своим личным транспортом 26 ноября и пересесть на общественный. Также участников дорожного движения призывают быть внимательнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что температурный режим в последнюю неделю ноября будет слабо отрицательным, поэтому выпавшие накануне осадки уже вряд ли будут таять. Эксперт назвал это "стартовой позицией для образования, наконец-то, устойчивого снежного покрова, потому что дальше уже, что называется, возврата нет".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.