Взрыв, за ним еще один. От укрепления противника в старом ангаре остаются лишь разлетевшиеся по сторонам кирпичи. Еще несколько мощных атак - и враг бросает оружие. И в населенном пункте развивается российский триколор. Освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

Иванполье Краматорского района Донецкой народной республики теперь тоже под контролем российских военных. Село освободила "Южная" группировка войск. Штурмовиков поддерживали БПЛА. Дроны догоняли удирающих радикалов, уничтожали склады боеприпасов и замаскированную бронетехнику. Во дворе пятиэтажки боевики спрятали танк. Однако благодаря двум нашим боевым коптерам украинцам он уже больше не пригодится. Войдя в населенный пункт, штурмовики обнаружили внушительные запасы оружия и боеприпасов, преимущественно натовского производства.

Для ВСУ Константиновка - важный укрепрайон. Через город проходит трасса от Красноармейска - Покровска на украинский лад, - обеспечивающая снабжение подразделений радикалов. Константиновка - важный логистический узел, и в перспективе для российских войск - плацдарм для наступления на славянско - краматорскую агломерацию.

В Красноармейске уже встречают наших бойцов. В полупустом городе - крупные повреждения после украинских артобстрелов. Здесь те, кто не захотели покидать свой дом. Многие не смогли оставить родственников, которые теперь здесь навсегда. В некоторых дворах образовались стихийные кладбища. Местные жители провели в укрытиях больше года, выходя на улицу лишь в случае крайней необходимости. В любой момент мог начаться обстрел, прилететь дрон. Или с ними могли расправиться вооруженные украинские боевики.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированиям трех механизированных аэромобильных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ".

За проявленное мужество и героизм министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие. За героизм наград удостоены участники спецоперации подполковник Хантемир Султанов, капитан Евгений Мельник и сержант Егор Николаев. Глава ведомства поздравил военнослужащих и поблагодарил их за образцовое выполнение задач и верность присяге.