Мишустин: с 2022 года в России построили более 400 млн кв. м жилья

В России в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли за последние 4 года возвели более 400 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.

По его словам, все ключевые показатели за последние годы достигнуты. Удалось расселить 570 тысяч человек, проведен капремонт почти в 170 тысячах многоквартирных домов, благоустроено более 34 тысяч общественных пространств. Сейчас на рынке жилья фиксируется падение спроса. И чтобы не допустить уменьшения числа новых проектов, правительство увеличило уровень возмещения по льготным ипотечным займам.

Еще один важный вопрос сессии - итоги реализации стратегии развития в сфере ЖКХ.