Хакамада показала редкое фото особенной дочери: "Красавица! Вся в маму!"

Дочь Ирины Хакамады Маша родилась с синдромом Дауна. Однако диагноз не помешал девушке стать народной любимицей, а все благодаря очаровательной улыбке и жизнелюбию.

Машу Хакамада родила в четвертом браке. Четыре года назад семья пережила трагедию — бизнесмен Владимир Сиротинский скоропостижно скончался. Однако Ирина Хакамада нашла в себе силы жить дальше, она как никто другой умеет справляться даже с самыми невообразимыми трудностями.

Уже 28 лет она заботится об особенной дочери, делает все для того, чтобы Маша чувствовала себя полноценным членом общества. И у Хакамады это получается. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и уже успела реализоваться как успешная модель и актриса.

А все потому, что несмотря на все трудности, мама и дочка умеют наслаждаться жизнью. Известная журналистка, политик и общественный деятель не так уж и часто делится личным, но на днях в своем блоге Хакамада показала, как весело проводит время с Машей.

Политик запечатлела момент, когда они с дочкой вышли на прогулку. Часть похождений телеведущая сняла на видео. В коротком ролике, который Хакамада опубликовала в своем блоге, Маша пританцовывает и движется в сторону камеры. Радостная мать за кадром поддерживает девушку. В комментарии к ролику она написала: "Дурачимся".

"Супер, супер, супер, молодец!" — говорит за кадром Ирина наследнице.

Поклонники Хакамады от кадров пришли в восторг. Маша, как обычно, произвела фурор. "Красавица! Вся в маму!"; "Ну что за чудо девушка!"; "Маша такая красавица, и ведь уже совсем взрослая"; "Ирина, Маша стала так на вас похожа, поразительно", — обсуждают пользователи Сети.