Предводитель киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать предложенный им мирный план 27 ноября. Об этом рассказал во вторник, 25 ноября, глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как сообщает Axios, Вашингтон установил 27 ноября в качестве дедлайна для принятия Украиной мирного плана, поскольку на эту дату приходится один из популярнейших американских праздников День благодарения.

Однако изначально американские средства массовой информации скептически оценивали возможность соблюдения этого дедлайна. На Украине отмечали, что не могут согласиться с рядом пунктов плана Трампа.

Однако 25 ноября британский премьер-министр Кир Стармер рассказал, что Зеленский согласился на основную часть плана Трампа по урегулированию на Украине и "есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята".

Сам Зеленский, комментируя перспективы подписания мирного соглашения, заявлял, что "Украина сделает всё, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию".