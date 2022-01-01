Вооруженные силы России имеют преимущество в рамках конфликта на Украине. Это признал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Как подтвердил американский дипломат, "определенно, у русских более сильная позиция на поле боя", причем армия России "добивается тактических успехов" каждую неделю.

Уитакер заявил в интервью Fox Business, что переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся с учетом реального положения дел, поскольку "можно жить в вымышленном мире, но нам приходится жить в реальном мире".

Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов признался, отвечая на вопрос о нехватке личного состава в украинской армии, что "положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения". За несколько дней до этого главком ВСУ Александр Сырский жаловался, что Вооруженные силы Украины "ведут изнурительные бои".

Официальные сводки Министерства обороны России свидетельствуют, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

Министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что, в частности, подразделения Вооруженных сил Украины понесли существенные потери в ходе боев за Купянск и Петропавловку в Харьковской области.