Захарова назвала Европе единственный способ не "прослыть евроворьем"

Только Россия вправе решать судьбу российских активов. Об этом напомнила во вторник, 25 ноября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница отреагировала в своем Telegram-канале на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что только европейцы имеют право решать, что будет с замороженными активами России, находящимися в европейской юрисдикции.

Захарова в ответ подчеркнула, что "те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление".

Ранее сообщалось, что пункт об использовании российских замороженных активов в процессе восстановления Украины был исключен из плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на переговорах в Женеве. В документе, по словам источников, больше не упоминают идею "направить около 100 миллиардов евро замороженных российских активов на усилия США по восстановлению" Украины.

Тем временем министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что ведомство подготовило проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом. Вдаваться в детали политик не стал, но подтвердил, что "такой пакет есть в составе наших предложений".