Появились подробности убийства 6-летнего мальчика матерью: пыталась смыть в туалет

В Москве в Гольяновском пруду 16 ноября были обнаружены останки ребенка. 6-летнего мальчика жестоко убили, а от тела пытались избавиться, расчленив его.

Полиция оперативно вычислила предполагаемую убийцу. Ей оказалась мать мальчика 31-летняя Елена Цуцкова. Чудовищное происшествие обсудили в студии шоу "Пусть говорят". На передачу пришли эксперты и соседи обвиняемой в расправе над ребенком.

Елена жила в Балашихе в обычной многоэтажке. Временами женщина вела себя странно, из квартиры часто доносились крики. Соседи не обращались к правоохранителям из сочувствия к Цуцковой, думали, что мать-одиночка пытается проявлять твердость характера при воспитании детей.

Но оказалось, что своих кошек Елена любила гораздо больше, чем сына и дочь. Когда в квартиру обвиняемой нагрянули сотрудники полиции, она мыла пол. При задержании женщина оказала сопротивление, кричала, что никуда не пойдет, ведь дома без присмотра останутся четыре ее любимые кошки.

Что убила шестилетнего сына-инвалида, а затем расчленила его тело, Цуцкова то ли не осознавала, то ли притворялась невменяемой. Выяснилось, что в детстве она пережила депрессивный эпизод, из-за чего оказалась на учете у психиатра.

"Полиция сказала, что ищут части тела мальчика в туалете, мол, горе-мать могла смыть их в унитаз. Голова не единственное, что отрезали от ребенка. После этого убийца отмывала квартиру", — заявили очевидцы в студии "Пусть говорят".