Сделка по мирному разрешению украинского конфликта очень близка. Такое заявление сделал во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп.

Автор плана дипломатического урегулирования конфликта на Украине высказал такую оценку во время ежегодной церемонии помилования индеек, которую проводят в Белом доме накануне Дня благодарения.

Как заявил Трамп, "думаю, мы очень близки к заключению сделки", а что касается конкретики — "скоро узнаем" (цитаты по РИА Новости).

Именно День благодарения, который американцы отметят в четверг, 27 ноября, называют датой, когда Соединенные Штаты может посетить предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Глава его офиса Андрей Ермак подтвердил, что Зеленский готов подписать мирное соглашение, продвигаемое американскими властями.

Днем ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США — многие положения этого документа, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для нашей страны.