Назван размер ежегодной выплаты семьям с детьми в 2026 году

Россияне смогут получить около 88 тыс. рублей в качестве ежегодной семейной выплаты в 2026 году. Об этом рассказал во вторник, 25 ноября, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как рассказал специалист "Газете.ру", право на получение ежегодной семейной выплаты получат родители, у которых среднедушевой доход в месяц за год перед назначением льготы не превышает полтора прожиточных минимума в регионе проживания. Учитываются доходы всех членов семьи и критерии имущественной обеспеченности.

Величина указанной выплаты зависит от суммы фактически уплаченного налога: гражданам вернут разницу между налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и расчетом той же базы по ставке 6%. Фактически работающие родители смогут вернуть от 50% или более половины уплаченного налога.

По словам Балынина, новая мера поддержки семей с детьми обеспечит помощь именно тем, кто в ней нуждается, причем размер выплаты напрямую зависит от официальных заработков каждого родителя.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил, что с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, которые воспитывают около 11 миллионов детей. На реализацию этого нововведения в бюджете предусмотрено примерно 119 миллиардов рублей.

Также стало известно, что в России пройдет эксперимент, который может изменить круг получателей единого пособия на ребенка. Социальный фонд будет запрашивать у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи, которая подала заявление на оформление единого пособия. Интерес для Соцфонда будут представлять и операции по этим счетам и депозитам.