Гордо танцевавшая на свадьбе собственного мужа с другой Лимда Ибрагимова: "Мое сердце разбили так, как я никогда в жизни не могла представить"

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сеть выставили видео, на котором она танцевала на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка совсем недавно родила второго ребенка, но нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей.

Поступок Лимды восхитил женщин со всего мира. Очень быстро на ее блог подписалось около миллиона человек. Кто-то жалеет девушку, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок.

Хотя нашлись и те, кто счел себя вправе раздавать советы, которых Лимда не просила. Некоторые из подписчиц при этом вели себя агрессивно, оскорбляя ее. Ибрагимова сообщила, что заблокировала скандалисток, и отметила, что не потерпит неуважительного отношения к себе.

"Это меня предали. Это меня обманули. Мое сердце разбили так, как я никогда в жизни не могла представить. И если в этой истории есть жертва — это я. Но, знаете, что самое удивительное? Все, что было после — это не моя борьба. Мне не пришлось никому мстить, никого разоблачать, не пришлось громко кричать и доказывать свою правоту. За меня все сделал Аллах. То, что происходит сейчас-это Его приговор, Его справедливость, Его мудрость", — написала Лимда.

По словам Ибрагимовой, из-за того, что она не ушла от мужа, громко хлопнув дверью, люди начали видеть в ней мягкость и решили, что это слабость. "Подумали, что можно говорить обо мне как угодно, требовать, командовать, навязывать свои решения. Но я никого к себе не звала и никого не держала. Люди сами пришли и теперь почему-то считают, что имеют право выбирать за меня мою судьбу. Не примеряйте на меня образ наивной слабой добрячки. Была бы я такой, плакала бы дома в подушку, а не пошла бы на свадьбу собственного мужа", — отметила Лимда.