Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом рассказали во вторник, 25 ноября, в Белом доме.

Американские власти отреагировали на публикации от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что предводитель киевского режима готов отправиться в Вашингтон и подписать американский мирный план уже 27 ноября, сообщает ABC News.

Источники также утверждали, что Киев намеревается обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориях и гарантиях безопасности на встрече между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, отмечает Financial Times.

Ранее источники рассказали, что окружение главы киевского режима отговаривает его от поездки в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом Дональдом Трампом. По мнению украинских чиновников, Зеленский рискует испортить ход переговоров по предложенному американской стороной мирному плану.

Октябрьская поездка Зеленского в Соединенные Штаты обернулась для него унижением. Ирландский журналист Чей Боуз указал, что "когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев".