Украинские мигранты, проживающие в Германии, крайне неохотно устраиваются на работу и предпочитают жить на пособия, что не нравится гражданам и властям ФРГ. В этом признался во вторник, 25 ноября, германский канцлер Фридрих Мерц.

Как заявил политик, в в Германии зафиксирован один из самых низких показателей трудовой занятости украинских беженцев во всем Европейском союзе. У некоторых стран Евросоюза он составляет 70-80%, тогда как в ФРГ не достигает и 30%. По словам Мерца, "это недопустимо".

Канцлер ФРГ подчеркнул, что если украинские беженцы в состоянии работать, они должны сами зарабатывать себе на жизнь вместо того, чтобы получать пособие, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Германия изменила правовой режим для украинских беженцев — они будут получать меньше материальной поддержки. Мерц подчеркнул, что украинцам придется перейти на пособие для соискателей убежища, что предполагает более низкие выплаты.

Ранее источники рассказали, что у властей Европейского союза нет внятного плана действий в отношении миллионов украинских мигрантов — это грозит миллионам беженцев с Украины выдворением из европейских стран, стоит лишь завершиться боевым действиям.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в украинском правительстве решили сыграть на усиливающихся среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для украинцев, заполонивших Европу. При этом Киев планирует задействовать провокации, доносы на вынужденных переселенцев и их дискредитацию.