Эксперт Юшков прокомментировал идею особого статуса для Запорожской АЭС

Согласно одному из пунктов плана Трампа, Россия и Украина якобы должны совместно использовать Запорожскую АЭС под наблюдением МАГАТЭ. Насколько жизнеспособна такая идея? Возможно ли реализовать ее в рамках международного права? И почему в этом так заинтересованы европейские кураторы Киева?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"В чем здесь подвох со стороны Украины? Они говорят – давайте вместе будет управлять. По сути, в ее территорию (АЭС - прим. ред.) входит целый город. Это уже посягательство на российский суверенитет. Поэтому только продажа электричества – вы с той стороны получаете ее и оплачиваете, то есть нормальная торговля", - отметил он.

