Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Игорь Гусельников, действуя в составе пулеметного расчёта, оказывал огневую поддержку штурмовым группам. Несмотря на плотный обстрел со стороны ВСУ, он обеспечил бесперебойную подачу боеприпасов и прикрывал наших военных от атак беспилотников. Благодаря грамотным действиям Игоря и его сослуживцев по позициям неприятеля был нанесён сокрушительный удар.

Сержант Ринат Кумаров, доставляя медикаменты и продовольствие нашим подразделениям на передовую, заметил приближающийся вражеский fpv-дрон. Мгновенно оценив обстановку, он увёл автомобиль из-под удара беспилотника и привёз груз в указанный район. Также Ринат эвакуировал двух раненых бойцов в госпиталь.