Операция по освобождению ключевых оплотов противника в ДНР - Красноармейска и Димитрова - перешла в решающую стадию. Подразделения боевиков разрозненны. Многие бросают оружие и сдаются в плен. Стремительное продвижение - и в районе города Гуляй Поле на Запорожском участке.

По блиндажам ВСУ в Гуляй Поле прицельно бьют вертолеты, гаубицы и беспилотники. Крупнейший укрепрайон на Ореховском направлении под мощным огнем. Утром российские подразделения атаковали поселок сразу с трех сторон. Попутно освободили село Затишье. Оно прикрывало фланги. По сути, штурм Гуляй Поля - это начало конца самой важной линии обороны ВСУ в Запорожье.

Противник сейчас все больше на дорогах. Гуськом и без оружия. Сдается. В Красноармейске финальный этап операции - зачистка подвалов, подъездов, дворов. Город целиком в руках российских бойцов. Но главные новости сегодня пришли из Димитрова.

Сотни таких попаданий смели все опорные пункты ВСУ на подходах к городу. Сегодня крышка Димитровского котла захлопнулась. За периметр не выйти. Вот бандеровцы решили проверить, насколько плотно русские контролируют дороги. И тут же поплатились. Дрон наших операторов разнес кузов пикапа. Националисты - кто шлепнулся на асфальт, кто бросился спасаться в переулках.

А это Константиновка. Бандеровцы грузят раненых. Российские штурмовики просачиваются в город небольшими группами. Устраивают засады. Это еще не основной штурм, а подготовка. Но, судя по этим кадрам, противник уже несет потери. Хотя, конечно, и огрызается. В основном, дронами.

Вот националисты попытались остановить небольшой отряд. Но никого не зацепило. Только пыль поднялась столбом. Разведчики прокашлялись и продолжили захват здания. Основные бои за Константиновку еще впереди. Но факт - российские войска начали давить на Краматорскую агломерацию. Последний подконтрольный ВСУ массивный и хорошо укрепленный район Донбасса.

На севере рушатся окопы и блиндажи ВСУ уже за Волчанском. Сам город на 90 процентов контролируют российские бойцы. Основные удары, авиация и артиллерия сегодня наносят по лесам. После таких налетов в траншеях противника и лежа от осколков не спрятаться.

Пытаясь отбить позиции в Волчанске, ВСУ бросили в контратаку колонну танков. Головной сразу получил в башню. Загорелся и заглох. Потушить его не смогли. Второй съехал на обочину. Но и ему прилетело по гусеницам. Бросив товарищей из подбитого танка, экипаж дал полный газ, развернулся и удрал. Это значит - на выручку остаткам ВСУ в Волчанске уже никто не придет.