ПВО в ночь на 26 ноября сбила 33 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на объекты в российских регионах. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Белгородской области сбито 13 дронов ВСУ. Десять беспилотников ликвидировано над Воронежской областью, пять - над акваторией Черного моря. Четыре вражеских БПЛА уничтожено над Липецкой и один – над Брянской областями.

Утром 26 ноября стало известно об атаке дронов на Чебоксары. Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, в результате падения обломков беспилотника повреждены два многоквартирных дома. Пострадали два человека, включая подростка. Жильцы домов эвакуированы, их временно разместили в школе.